Czech Airlines Technics remporte un contrat à long terme avec Air Serbia

Czech Airlines Technics (CSAT) annonce qu'Air Serbia a signé un contrat de maintenance, de réparation et de révision de longue durée pour les roues et freins de l'ensemble de sa flotte (A330, A320, A319 et ATR).



Les services MRO seront assurés dans les installations de CSAT à l'aéroport Vaclav Havel de Prague. Air Serbia figurait déjà parmi les clients de la société de maintenance tchèque.



La compagnie aérienne serbe aligne actuellement deux Airbus A330-200, trois A320, dix A319 et six ATR 72-600.



(Photo © Air Serbia)