Cyril Cousin devient directeur d'Air Transat pour la région France, Benelux, Suisse et Allemagne

Air Transat a annoncé la nomination de Cyril Cousin au poste de directeur France, Benelux, Suisse et Allemagne. Il succède à Lydia Morinaux, qui a souhaité « donner une nouvelle orientation à sa carrière ».



Cyril Cousin avait débuté sa carrière chez Air Transat en 2006 en tant que directeur commercial et marketing de Vacances Transat et de sa compagnie aérienne Air Transat. En 2010, il devient directeur commercial et marketing de Look Voyages puis, en 2013, directeur de la distribution de Transat France.



En 2016, lorsque le groupe TUI rachète Transat France, il devient chef du projet croisières Western Region et quitte le groupe Air Transat. Après avoir dirigé le réseau TUI France, il devient directeur général de VISIT Europe.



Cette nomination marque donc son retour dans le groupe.



(Photo © Air Transat)