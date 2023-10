Cyprus Airways, nouveau client des services FHS d'Airbus pour l'A220

(MRO Europe) Cyprus Airways a opté pour sa solution FHS (Flight Hour Services) d'Airbus pour soutenir sa flotte d'A220. La compagnie aérienne chypriote devient ainsi le troisième client FHS A220 en Europe et le sixième dans le monde. Cyprus Airways bénéficiera de services matériels intégrés, avec notamment la mise en place d'un stock à Larnaca, un accès aux pools de pièces de rechange mutualisés d'Airbus dans le monde entier, des services d'ingénierie et de réparation d'équipements. Airbus précise qu'il reste de loin le plus important fournisseur de services de maintenance à l'heure de vol pour la famille A220, avec plus de 240 A220 couverts, dont 90 pour la seule région Europe. Pour rappel, Cyprus Airways a réceptionné deux Airbus A220-300 en juillet dernier, des appareils provenant du portefeuille d'Air Lease. (Photo © Cyprus Airways)