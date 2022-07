Curtiss-Wright fournira l'actionneur de porte cargo de l'Airbus A350F

(Farnborough 2022) Curtiss-Wright annonce qu'il a été sélectionné par Airbus pour fournir le système d'actionneur électrique de la porte cargo de l'A350F.



L'équipementier américain fournira une solution d'actionnement électro-mécanique constituée d'actionneurs rotatifs et d'actionneurs linéaires et l'unité de contrôle et de puissance qui permettent d'ouvrir, fermer et verrouiller la porte de chargement du pont principal.



Il souligne que son système s'appuie sur « une architecture haute tension à courant continu qui réduit le poids, est plus fiable que les systèmes existants et comprend des services d'health monitoring ».



C'est la première fois que Curtiss-Wright remporte un contrat de ce type avec Airbus. Les pièces seront conçues et produites à Shelby et Stratford, aux Etats-Unis, et envoyées dans différentes installations d'Airbus en Europe.



(Photo © Airbus)