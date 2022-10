Croatia Airlines opte finalement pour l'Airbus A220 pour remplacer l'ensemble de sa flotte

Croatia Airlines va finalement acquérir six Airbus A220 pour remplacer l'ensemble de sa flotte actuelle de monocouloirs moyen-courriers d'ici 2026.



Les appareils disposeront d'une capacité de 127 et 148 sièges, une indication quant au fait que les deux versions A200-100 et -300 sont concernées.



« Les avions Airbus A220 de nouvelle génération nous permettront de mieux répondre aux besoins spécifiques de nos passagers et de développer un modèle économique plus efficace et plus durable à l'avenir » a annoncé Croatia Airlines.



La compagnie aérienne croate aligne aujourd'hui 5 A319 et 1 A320, en plus de 6 Dash 8-Q400 pour ses liaisons régionales.



Cette commande d'A220 viendra par ailleurs remplacer les quatre A320neo figurant dans le carnet de commandes de l'avionneur européen depuis octobre 2015, des appareils qui étaient déjà issus d'une conversion des quatre A319 commandés à Airbus en 2008.



(Image © Airbus)