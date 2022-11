Croatia Airlines confirme sa commande pour six Airbus A220

Croatia Airlines a signé sa commande avec Airbus portant sur l'acquisition de six A220-300. Le choix de la compagnie avait été annoncé au début du mois d'octobre.



Elle compte par ailleurs acquérir neuf exemplaires supplémentaires de l'appareil en leasing. En octobre, elle avait indiqué que ses A220 disposeraient de 127 et 148 sièges, suggérant que des A220-100 pourraient également être introduits.



Ces quinze A220 permettront à Croatia Airlines de renouveler sa flotte et de la rendre parfaitement homogène d'ici 2026. Elle exploite actuellement cinq A319, deux A320 et six Q400.



Elle devrait ainsi rendre son modèle plus efficace et plus durable, conformément à ses objectifs et à ceux de la Commission européenne.



« Après avoir pris en compte les besoins de nos passagers, les tendances du marché hautement concurrentiel de l'aviation en Croatie et dans le monde, les prix des carburants, les émissions de CO2, les objectifs des politiques du Green Deal de la Commission européenne, et l'âge de notre flotte actuelle, la décision de remplacer la flotte de Croatia Airlines est devenue un impératif, et est, en outre, pleinement conforme à la stratégie post-Covid-19 adoptée par la compagnie », commente ainsi Jasmin Bajić, CEO et président du conseil d'administration de Croatia Airlines.



(Lors de la cérémonie de signature. Photo © Croatia Airlines)