Croatia Airlines conclut un accord avec Air Lease pour ses Airbus A220

Air Lease annonce avoir placé six Airbus A220 auprès de Croatia Airlines. Les appareils sont répartis entre quatre A220-300 et deux A220-100.



La société de leasing indique que les livraisons sont programmées en 2024 et 2025. Les appareils seront issus du carnet de commandes déjà établi par Air Lease et ne feront donc pas l'objet d'un nouveau contrat avec l'avionneur.



Croatia Airlines avait dévoilé un projet selon lequel elle allait acquérir quinze A220 pour renouveler sa flotte et la rendre tout-A220 d'ici 2026, dans un souci d'efficacité et de durabilité.



Sur ces appareils, six A220-300 ont été acquis directement auprès d'Airbus (commande finalisée en novembre 2022), les autres doivent être fournis par des lessors comme ALC.



