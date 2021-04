Corsair signe un contrat exclusif avec Safran Nacelles pour ses Airbus A330neo IL Y A 16 HEURES Corsair a signé un contrat de services de type NacelleLife avec Safran Nacelles pour les nacelles de ses 5 Airbus A330neo. La compagnie aérienne française a réceptionné son premier exemplaire de l'appareil motorisé par des Trent 7000 le 31 mars dernier. Les quatre autres appareils sont attendus d'ici juin 2022.



Dans le cadre de ce contrat de 12 ans, Safran Nacelles assurera les réparations des nacelles et réalisera la révision générale des inverseurs de poussée lors des déposes programmées.



« Je suis très heureux que Corsair renouvelle sa confiance en Safran Nacelles, après avoir signé un premier contrat sur la flotte des nacelles de ses Airbus A330ceo en 2019. Ce nouveau contrat pour les nacelles des Airbus A330neo démontre que nous sommes un partenaire de choix pour le support et les services de ses nacelles » a déclaré Alain Berger, le directeur commercial de Safran Nacelles.



Pour rappel, les nacelles des Trent 7000 de l'A330neo dans leur intégralité, ainsi que les inverseurs de poussée des Trent 700 pour l'A330ceo, sont produits par Safran Nacelles.



(De gauche à droite : Pascal de Izaguirre, Président-Directeur Général de Corsair, Olivier Savin, Directeur du Support et Services Clients de Safran Nacelles et Alain Berger, Directeur Commercial et Marketing de Safran Nacelles. Photo © Safran Nacelles)

Copyright © 2021 ALERTAVIA / Le Journal de l'Aviation - Tous droits réservés. Toute reproduction, totale ou partielle et sous quelque forme ou support que ce soit, est interdite sans autorisation écrite spécifique du Journal de l'Aviation.

Le groupe Lufthansa a réussi à enregistrer de meilleurs résultats au premier trimestre 2021 qu'à la même période de l'année ...