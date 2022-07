Corsair se sépare de son dernier Airbus A330-200

Le départ de cet A330ceo a été rendu possible par la livraison du cinquième A330-900 le 19 mai dernier (F-HLUV, lire l'article :



Cet appareil (MSN 285, immatriculé F-HCAT, Trent 700) était le tout premier A330 livré à la compagnie en mai 1999. Il était configuré avec une cabine triclasse de 302 sièges dont 12 en classe Business et 12 en classe Premium.



Corsair aligne désormais 4 A330-300 et 5 A330-900, ces derniers constituant l'épine dorsale du renouvellement de sa flotte depuis un peu plus d'un an.



Pour rappel, la compagnie entend aussi remplacer ses quatre actuels A330ceo avec des A330neo, Pascal de Izaguirre, le PDG de Corsair, ayant précisé que ces appareils pourraient entrer en service entre octobre 2023 et octobre 2024.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)

Comme prévu, le dernier Airbus A330-200 de Corsair a quitté la flotte de la compagnie française il y a quelques jours pour rejoindre l'aéroport de St Athan, près de Cardiff (Pays de Galles).Le départ de cet A330ceo a été rendu possible par la livraison du cinquième A330-900 le 19 mai dernier (F-HLUV, lire l'article : Corsair reçoit son cinquième et dernier Airbus A330neo et prépare une nouvelle commande ).Cet appareil (MSN 285, immatriculé F-HCAT, Trent 700) était le tout premier A330 livré à la compagnie en mai 1999. Il était configuré avec une cabine triclasse de 302 sièges dont 12 en classe Business et 12 en classe Premium.Corsair aligne désormais 4 A330-300 et 5 A330-900, ces derniers constituant l'épine dorsale du renouvellement de sa flotte depuis un peu plus d'un an.Pour rappel, la compagnie entend aussi remplacer ses quatre actuels A330ceo avec des A330neo, Pascal de Izaguirre, le PDG de Corsair, ayant précisé que ces appareils pourraient entrer en service entre octobre 2023 et octobre 2024.(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)