Corsair reçoit son premier Airbus A330-900

Corsair a franchi une nouvelle étape-clef dans le renouvellement de sa flotte avec la réception de son tout premier Airbus A330neo. L'appareil, un A330-900 acquis en leasing auprès d'Avolon, porte l'immatriculation F-HRNB.



Il s'agit également du tout premier A330neo livré avec une masse maximale au décollage de 251 tonnes.



L'appareil est aménagé en configuration triclasse de 352 places, réparties entre vingt fauteuils de classe affaires, vingt et un de Premium economy et 311 de classe économique. Il réalisera son premier vol le 15 avril vers la Guadeloupe.



Corsair a passé commande pour cinq A330neo, qui seront tous à MTOW de 251 tonnes et livrés d'ici juin 2022.



