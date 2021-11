Corsair reçoit son 4e Airbus A330neo

Corsair a célébré la livraison de son quatrième Airbus A330-900 (F-HKYS). Il desservira principalement l'océan Indien, comme les trois autres que la compagnie a reçus.



Pour rappel, l'appareil est amélioré en configuration triclasse de 352 places : vingt en classe affaires, vingt et une en classe Premium Economy et 311 en classe économique.



La compagnie attend un cinquième et dernier A330neo en avril 2022, et aura ainsi renouvelé sa flotte en l'espace d'un an.



« En avril 2022, avec la livraison du 5ème neo, Corsair aura une flotte composée de plus de 50% d'avions de dernière génération, une performance exceptionnelle en faveur d'un transport aérien plus responsable », a commenté Pascal de Izaguirre, le PDG de Corsair.



(Photo © Corsair)