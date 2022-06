Connect Airlines commande la conversion de 75 ATR 72-600 à une propulsion à l'hydrogène vert

Connect Airlines a confirmé sa volonté de convertir des ATR afin qu'ils puissent être propulsés à l'aide d'un système fonctionnant à l'hydrogène vert.



A la suite de la lettre d'intention signée l'année dernière, elle a ainsi passé une commande ferme pour la conversion de 75 ATR 72-600 avec Universal Hydrogen, qui prévoit l'option de convertir 25 appareils supplémentaires. Les livraisons doivent débuter en 2025.



« Nous nous sommes engagés à être la première véritable compagnie aérienne zéro émission au monde et la seule façon d'y parvenir à court terme est l'hydrogène », croit John Thomas, le PDG de Connect Airlines.



Universal Hydrogen fournit le kit de conversion mais aussi des services d'approvisionnement en aéroport, en recourant à une technologie de « capsule modulaire » qui permet le transport et la manipulation de l'hydrogène en utilisant le réseau de fret intermodal et les équipements existants - écartant le besoin d'adapter les infrastructures aéroportuaires.



« Nous considérons le partenariat avec Universal Hydrogen comme la voie la plus rapide vers une exploitation sans émissions, car ils offrent à la fois une solution de modernisation abordable pour la flotte d'avions existante et une approche pragmatique pour fournir de l'hydrogène à n'importe quel aéroport de notre réseau », poursuit JohnThomas. Il précise que cet accord pourrait grossir pour que Connect Airlines se dote de jusqu'à 800 appareils pour développer son réseau en Amérique du Nord.



« La marche vers le respect des objectifs d'émissions de l'accord de Paris devra très bientôt se transformer en sprint si le secteur veut se décarboniser à temps sans avoir à freiner la croissance du nombre de passagers. Nous devrons convertir la majeure partie de la flotte régionale dans les années 2020 et veiller à ce que les nouveaux monocouloirs construits dans les années 2030 soient alimentés à l'hydrogène - il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir », affirme Paul Eremenko, cofondateur et PDG d'Universal Hydrogen.



(Image © Business Wire)