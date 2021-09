Congo Airways renforce sa flotte avec deux Embraer

Congo Airways vient de réceptionner le premier des deux Embraer E190 qui ont été loués auprès de Kenya Airways dans le cadre d'un protocole de coopération récemment signée entre les deux transporteurs - lequel comprend également un vol formation.



Le second appareil est attendu dans les prochains jours.



« Avec ces deux Embraer E190 dans sa flotte, Congo Airways [...] se rend apte à proposer davantage de vols et en respectant la politique tarifaire gouvernementale en vigueur dans le transport aérien en République démocratique du Congo », indique la compagnie dans un communiqué.



Congo Airways dispose d'une flotte de deux A320-200 et deux Dash 8-400. Actuellement, seuls les deux Airbus sont opérationnels et déployés sur son réseau domestique. Le transporteur possède en outre un carnet de commandes de deux Embraer E190-E2 et deux E195-E2, valorisés à 272 millions de dollars au prix catalogue. La livraison du premier appareil est prévue en mai 2022 avec une possibilité de livraison anticipée dès la fin de cette année.