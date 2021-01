Congo Airways acquiert deux Embraer 195-E2

La belle aventure entre Congo Airways et Embraer se poursuit. Juste six mois après sa première commande du E-jet E2, la compagnie nationale de la République démocratique du Congo a conclu la commande ferme de deux E195-E2.



Le transporteur congolais a, en effet, exercé ses droits d'achat sur sa première commande portant sur deux appareils E190-E2.



L'accord sur les quatre avions a une valeur totale de 272 millions de dollars au prix catalogue actuel, indique le constructeur brésilien.



Leur livraison est prévue à partir de mai 2022, mais les deux parties n'excluent un rapprochement du calendrier pour la fin de cette année.



L'E195-E2 de Congo Airways sera configuré en 12 sièges en classe Affaires et 108 sièges en classe économique, soit 25% de capacité supplémentaire par rapport à l'E190-E2 ( bi-classe de 96 sièges).



(Photo © Embraer)