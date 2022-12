Condor reçoit son premier Airbus A330neo

Condor va très rapidement faire partie des opérateurs de l'A330neo. La compagnie allemande a en effet réceptionné son premier exemplaire d'A330-900 à Toulouse, un appareil immatriculé D-ANRA.



Condor attend dix-huit exemplaires de l'appareil au total. Ils lui permettront de renouveler sa flotte long-courrier, qui compte six A330 (-200 et -300) et neuf Boeing 767-300ER.



Ils seront aménagés dans une configuration triclasse de 310 places, avec trente fauteuils de classe affaires, 64 de Premium Economy et 216 de classe économique.



Le premier vol commercial devrait avoir lieu dans les prochains jours, entre Francfort et l'île Maurice. Les Maldives et la République dominicaine (Punta Cana) intégreront par la suite son programme de vols.



(Photo © Airbus)