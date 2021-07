Condor lance l'Airbus A330neo en Allemagne

Condor a annoncé qu'elle avait choisi l'A330-900 pour le renouvellement de sa flotte long-courrier. La compagnie va acquérir sept appareils auprès d'Airbus et neuf en leasing.



Le premier d'entre eux est attendu à l'automne 2022 et le renouvellement se fera progressivement jusqu'au milieu de l'année 2024.



Cette commande s'intègre dans le programme de restructuration de la compagnie allemande. Il prévoit également un plafonnement de la taille de la flotte jusqu'à septembre 2023, période à laquelle la restructuration devrait être achevée.



Les appareils remplaceront les quinze Boeing 767-300ER que Condor exploite actuellement sur son réseau long-courrier. Elle compte également treize 757-300, dix A321 et douze A320.



(Image © Airbus)