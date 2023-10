Condor commande de nouveaux Airbus A330neo

Condor est définitivement conquise par ses Airbus A330neo. La compagnie loisirs allemande a décidé d'ajouter trois nouveaux A330-900 à sa flotte, des appareils livrables en 2026 et 2027.



Condor n'a pas encore précisé si ces nouveaux exemplaires seraient commandés directement à Airbus ou si ils proviendront du portefeuille de loueurs (on peut penser à Avolon par exemple).



La compagnie aligne déjà 10 A330-900 dans sa flotte long-courrier, avec un premier exemplaire mis en service en décembre 2022 entre Francfort et l'île Maurice. Elle en attendait encore 8 exemplaires (6 des 16 premiers appareils commandés livrables d'ici le printemps 2024 pour remplacer ses Boeing 767 puis deux autres contractualisés il y a un an pour finir de renouveler sa flotte avant la fin de l'année prochaine).



Les trois nouveaux A330-900 serviront donc à assurer la croissance de la compagnie saisonnière allemande, soit par l'ouverture de nouvelles liaisons, soit par un renforcement de celles existantes.



Pour rappel, les A330neo de Condor sont aménagés dans une configuration triclasse de 310 places, avec 30 fauteuils de classe affaires, 64 sièges de Premium Economy et 216 en classe économique.



Condor attend également 41 appareils de la famille Airbus A320neo (13 A320neo et 28 A321neo) qui seront progressivement livrés à partir de l'année prochaine pour moderniser sa flotte moyen-courrier.



(Photo © Condor)