Condor adopte une nouvelle identité visuelle

Condor sort des sentiers battus et s'éloigne de la mode de la livrée eurowhite. La compagnie allemande a décidé de changer son identité visuelle, et, pour mieux rappeler sa vocation de transporteur loisirs, a adopté une livrée rayée, inspirée des parasols, des transat et des serviettes de plage. « Condor, c'est les vacances. Et les vacances, ce sont les rayures. »



Au fur et à mesure que les appareils de la flotte seront repeints - 80% d'entre eux d'ici 2024 -, les livrées afficheront des rayures de cinq couleurs : une livrée rayée jaune, une bleue, une verte, une rouge et une beige.



La nouvelle identité visuelle a été imaginée et créée par l'agence berlinoise vision alphabet. Le logo a été modernisé et affiné par le designer Otl Aicher, tandis que la police pour « condor » a été rendue plus compacte.



Les uniformes, les accessoires à bord (tasses, couvertures, couverts...) seront remplacés dans les prochains mois. Les anciens seront recyclés.



La nouvelle livrée (version verte) a été dévoilée sur le premier Airbus A330neo de la compagnie, à Toulouse. Il entrera en service cet automne. Mais dès le 5 avril, un A321 (immatriculé D-AIAD) mettra en service la livrée aux rayures jaunes, puis cinq Boeing 757 et Airbus A320 et A321 seront repeints d'ici l'été.



(Photo © Condor)