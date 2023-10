Comlux a placé deux nouveaux ACJ TwoTwenty

Comlux a décroché deux commandes supplémentaires pour l'ACJ TwoTwenty d'Airbus, des appareils qui seront aménagés par Comlux Completion à Indianapolis (Indiana). Le groupe suisse précise que les deux appareils ont été vendus à des clients distincts.



Comlux a également annoncé que son centre de complétions va bientôt achever l'aménagement du deuxième ACJ TwoTwenty, avec un troisième exemplaire qui sera accueilli dans quelques jours en provenance d'Airbus Canada.



Pour rappel, le groupe suisse avait remporté un contrat exclusif pour l'aménagement des quinze premiers exemplaires de la version VVIP de l'Airbus A220-100.



Le premier ACJ TwoTwenty de Comlux est actuellement présenté à la convention NBAA-BACE à Las Vegas. Cet appareil est opéré pour le groupe Five Hotels & Resort depuis quelques mois pour transporter les clients VVIP du groupe hôtelier de luxe, notamment entre l'Europe et Dubaï. Sa cabine, certifiée par l'EASA, avait été livrée en mai dernier.



L'ACJ TwoTwenty ambitionne de s'attaquer directement aux gros jets d'affaires à fuselage large. Cet appareil se situe dans la même gamme de prix (et avec une surface au sol comparable) tout en offrant une cabine bien plus volumineuse (surface au sol de 73 m2), sans parler des capacités d'emport de bagages en soute.