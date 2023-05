Comlux a livré l'intérieur du premier ACJ TwoTwenty

Airbus Corporate Jets (ACJ) va enfin pouvoir montrer au monde les possibilités offertes par les volumes de la cabine de son ACJ TwoTwenty. A seulement trois semaines de la convention EBACE de Genève, Comlux vient d'achever l'aménagement intérieur du premier exemplaire. La cabine a obtenu une certification EASA complète.



Le groupe suisse avait en effet remporté un contrat exclusif pour l'aménagement des quinze premiers exemplaires de la version VVIP de l'Airbus A220-100 (dont ses 6 appareils commandés).



Ce premier appareil avait été pris en charge par Comlux Completion en janvier 2022. Il sera opéré depuis Dubaï grâce à Comlux et au groupe Five Hotels & Resort. Il sera utilisé pour transporter les clients VVIP du groupe hôtelier de luxe sous la marque Fly FIVE.



L'ACJ TwoTwenty ambitionne de s'attaquer directement aux gros jets d'affaires à fuselage large. Cet appareil se situe dans la même gamme de prix (et avec une surface au sol comparable) tout en offrant une cabine bien plus volumineuse (surface au sol de 73 m2), sans parler des capacités d'emport de bagages en soute.



Pour rappel Airbus avait inauguré son nouveau Creative Studio à Toulouse il y a près d'un an à Blagnac, une installation qui se consacre pour une très grande partie à la présentation et à la définition de la cabine de l'ACJ TwoTwenty pour ses clients.