COMAC livre un deuxième C919 à China Eastern Airlines

Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) a livré le deuxième exemplaire de série de son monocouloir C919 à China Eastern Airlines le 16 juillet. L'appareil sera mis en service « dans un avenir proche ».



Le programme du monocouloir chinois était entré en service commercial le 28 mai dernier en reliant les plateformes de Shanghai Hongqiao et de Pékin Daxing. Depuis, l'appareil a depuis réalisé moins de deux vols par jour en moyenne.



Les C919 China Eastern Airlines sont aménagés en configuration biclasse de 164 places, dont huit en classe affaires.



Lancé en 2011, le programme C919 prévoyait une entrée en service du premier appareil en 2016. Après plusieurs reports sur un calendrier qui a glissé de plus de six ans, le monocouloir chinois a décroché sa certification de type le 29 septembre dernier.



Selon COMAC, ce programme motorisé par des LEAP-1C de CFM International (coentreprise formée à 50/50 par Safran et GE Aerospace) a enregistré plus de 1200 commandes et engagements.



(Photo © COMAC)