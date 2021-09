COMAC livre ses prévisions de croissance de la flotte chinoise

Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) a déclaré qu'il s'attendait à ce que la taille de la flotte chinoise atteigne 9 957 avions d'ici 2040, soit 22% de la flotte mondiale d'avions de passagers (contre 20% en 2020), faisant de la Chine le plus important marché pour l'aviation commerciale au monde.



Dans son rapport publié mardi en marge du salon aéronautique de Zhuhai, le constructeur chinois indique que l'Empire du Milieu devrait prendre livraison de 9 084 nouveaux avions au cours des deux prochaines décennies, une flotte partagée entre 953 avions régionaux de 50 sièges ou plus, 6 295 appareils monocouloirs de plus de 120 sièges et 1 836 gros-porteurs de plus de 250 sièges. Il s'agit d'un immense marché qu'il estime à environ 1 400 milliards de dollars.



COMAC y voit d'ailleurs "une grande marge d'optimisation" sur le segment des avions de moins de 150 sièges où les compagnies chinoises ne représentent que 12,8% de la flotte mondiale alors qu'elles absorbent 71,6% de la flotte mondiale dans la classe 150-210 sièges.



A l'échelle mondiale, le rapport indique que si l'économie mondiale maintient un taux de croissance annuel moyen d'environ 2,6 %, plus de 41 429 nouveaux avions d'une valeur d'environ 6 100 milliards de dollars américains (sur la base des prix catalogue de 2020) devraient être livrés dans le monde au cours des deux prochaines décennies portant ainsi la flotte mondiale d'avions de passagers à 45 397 appareils en 2040.



L'avionneur chinois reste aussi optimiste quant au redécollage du trafic et prévoit un retour aux volumes pré-pandémie en 2023. A partir de cette date, les recettes unitaires (RPK) devraient augmenter annuellement de 3,9% (5,7% par an en Chine).