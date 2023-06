Collins Aerospace va utiliser la solution de PlasmaTreat sur les nacelles d'Airbus A350

PlasmaTreat annonce avoir remporté un contrat avec Collins Aerospace. La société américaine a choisi de recourir à la solution de traitement de surface Openair-Plasma de la société allemande pour préparer la surface des nacelles de l'Airbus A350 avant la peinture.



Jusqu'à présent, Collins Aerospace avait recours au ponçage manuel, coûteux en temps de main-d'oeuvre et en énergie, nécessitant du traitement de déchets et préoccupant en termes d'environnement de travail (poussières).



La solution de PlasmaTreat permet d'optimiser l'adhérence de la peinture par un prétraitement écologique des surfaces de matériaux avec du plasma à pression atmosphérique. La société allemande explique que le « processus repose sur l'utilisation de buses à plasma atmosphérique, alimentées uniquement par de l'énergie électrique et de l'air comprimé comme gaz ionisant ».



Collins Aerospace a testé le système durant deux ans sur son site de Colomiers. Il est désormais intégré à la production et va traiter les 120 nacelles fabriquées chaque année sur le site.



(Photo © PlasmaTreat)