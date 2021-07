Collins Aerospace renforce son positionnement en Normandie

Collins Aerospace vient de déplacer le siège social de ses activités Actuation Systems France (anciennement Goodrich Actuation Systems) sur son site de Saint-Marcel (Eure), à proximité de Vernon.



Une cérémonie officielle était organisée pour l'occasion le 8 juillet, en présence d'Hervé Morin, Président de la Région Normandie et de Philippe Eudeline, Président de Normandie Aerospace (NAE). Le site de Collins Aerospace de Vernon est spécialisé dans la production et la maintenance de servo-commandes et de systèmes hydrauliques et carburants pour l'aéronautique, en particulier militaire. Ce site est secondée par celui de Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise), plus tournée vers l'aviation commerciale.



Lauréat du Plan France Relance, l'usine normande de Collins Aerospace entend grandement participer à la création des futurs actionneurs plus électriques qui viendront équiper les prochains grands programmes aéronautiques.



(Photo © Collins Aerospace)