Collins Aerospace remporte des contrats de support avec Air Europa pour ses Boeing 787

[MRO Europe] Collins Aerospace (groupe RTX) a signé un contrat de 10 ans avec la compagnie espagnole Air Europa pour lui fournir des services complets de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour sa flotte de Boeing 787 (25 appareils livrés, 5 autres attendus d'ici 2026).



L'équipementier américain fournira ainsi un support sur site complet pour un certain nombre de systèmes présents sur les Dreamliner du transporteur, notamment au niveau de l'alimentation électrique, du contrôle environnemental, de l'avionique, de l'éclairage et au niveau du chargement du fret en soute. Ce soutien sera proposé via les programmes FlightSense et Dispatch.



Par ailleurs, la compagnie espagnole bénéficiera aussi de la plateforme logicielle Ascentia, la solution prédictive d'Aircraft Health Management de Collins basée sur le cloud qui utilise des analyses de données avancées et des algorithmes d'apprentissage automatique pour aider les compagnies aériennes à améliorer leurs opérations de maintenance et à accroître leur fiabilité.



Enfin, Collins Aerospace élargira son inventaire de pièces de rechange de 787 en Europe pour soutenir les opérations d'Air Europa. L'équipementier dispose de stocks positionnés à Atlanta, Dubaï, Singapour, Toulouse, Venlo et Wichita.



(Photo © Air Europa)