Collins Aerospace propose une solution durable pour désinfecter les cabines des avions commerciaux

Collins Aerospace (Raytheon Technologies) a dévoilé une solution d'éclairage ultraviolet (UV) destinée à désinfecter les cabines des avions commerciaux. Baptisée « Lilac-UV », cette solution s'appuie sur une technologie développée par l'avionneur Boeing dans le cadre d'un accord de licence. Elle permet de désinfecter les surfaces intérieures des appareils rapidement, sans avoir recours à des produits chimiques ou à des interventions de nettoyage manuel.



Selon l'équipementier américain, la solution Lilac-UV peut ainsi désinfecter les surfaces à traiter dans un délai allant de quelques secondes à quelques minutes, selon la configuration de la lampe et l'agent pathogène visé. Cette solution peut par ailleurs être installée pratiquement partout à bord, en lien avec les systèmes d'éclairage déjà présents, et ainsi être déployée dans les toilettes, les galleys, l'intégralité de la cabine et les soutes.



Lilac-UV peut par ailleurs être configuré pour des opérations de nettoyages programmés ou des opérations manuelles pendant ou entre les vols.



« Sa conception permet une installation n'importe où dans la cabine avec des modifications matérielles minimales ou inexistantes, offrant la possibilité aux utilisateurs de passer à une lampe de puissance plus élevée ou de modifier le nombre de lampes en fonction de l'application », annonce Bridget Sheriff, vice-présidente de l'Engineering chez Collins Aerospace. « Le contrôleur intelligent s'ajuste automatiquement pour gérer la consommation d'énergie et offre une désinfection scientifiquement prouvée des espaces pendant et entre les vols » a-t-elle ajouté.



Collins Aerospace précise que Lilac-UV sera disponible en linefit et en retrofit.



(Image © Collins Aerospace)