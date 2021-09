Collins Aerospace progresse sur le Tempest

Collins Aerospace (Raytheon Technologies) annonce qu'il continue à progresser sur les actionneurs du programme Tempest. L'équipementier américain a commencé à produire des composants en vue des tests qui seront programmés plus tard dans l'année. Ces composants de démonstration ont pour but de réduire les risques technologiques du programme.



Collins Aerospace avait été sélectionné par BAE Systems en juillet 2020 pour fournir des systèmes avancés d'actionneurs pour plusieurs programmes, dont le nouveau projet d'avion de combat furtif britannique Tempest.



La société américaine soutient le programme depuis le siège britannique de ses activités Actuation Systems à Wolverhampton pour collaborer avec la « Team Tempest », qui comprend le MoD, BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo et MBDA.



Pour rappel, le programme Tempest doit venir remplacer les Eurofighter Typhoon de la RAF et de l'Aeronautica Militare italienne à horizon 2035.



(Photo © Team Tempest)