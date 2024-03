Collins Aerospace produit désormais des sièges de classe économique aux Philippines

Le centre de production de Collins Aerospace (groupe RTX) à Tanauan City (Philippines) a une nouvelle corde à son arc. Il vient ainsi d'effectuer une première livraison des sièges de classe économique de type Meridian. Ils équiperont des monocouloirs de la gamme Airbus.



« L'ajout de la production des sièges de cabine principale à notre usine des Philippines constitue une étape cruciale pour l'avenir de l'activité sièges de Collins », a déclaré Christophe Blanc, vice-président et directeur général des sièges d'avion pour Collins Aerospace. « La croissance continue de nos opérations de sièges aux Philippines représente non seulement de nouvelles opportunités et des emplois supplémentaires dans la région, mais fournit également un soutien crucial de proximité pour nos clients de la région Asie-Pacifique» a-t-il ajouté.



Opérationnel depuis 2012, le site de Collins Aerospace aux Philippines produisait jusqu'à présent d'autres produits d'intérieur de cabine, notamment des cuisines, des inserts de cuisine, des équipements oxygène et des toilettes.



L'équipementier américain précise que ses capacités de production de sièges sur place devraient tripler d'ici la fin de l'année, avec des livraisons destinées à 14 clients distincts et qui partiront sur différentes FAL ou vers plusieurs sites de modernisation cabine.