Collins Aerospace présente son fauteuil de classe économique pour monocouloir Helix

(AIX 2024) Collins Aerospace a présenté son nouveau fauteuil de classe économique dédié aux appareils monocouloirs. Baptisé Helix, il a été conçu de façon à réduire sa masse par rapport aux fauteuils actuels tout en préservant le confort et le sentiment d'espace, essentiels pour l'expérience passager.



Ce gain de masse a été permis par l'utilisation de matériaux composites avancés dans la structure du siège. Plus légers et plus résistants, ils ont été accompagnés d'une nouvelle conception de l'armature, avec une modification des angles du dossier et une amélioration des coussins pour l'ergonomie.



« Le design contemporain augmente l'espace de vie des passagers et le rangement sous le siège, tandis que le dossier du siège est optimisé pour accueillir un plus grand nombre de solutions intégrées de divertissement à bord (IFE), de pochettes de documentation et de plateaux-repas », explique Christophe Blanc, vice-président et directeur général de la division Aircraft Seating de Collins Aerospace.



L'équipementier américain indique être en discussion avec plusieurs clients potentiels.



(Photo © Collins Aerospace)