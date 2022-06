Collins Aerospace ouvre un nouveau centre de fabrication additive et étend ses capacités de maintenance et de réparation mondiales

Collins Aerospace annonce l'ouverture d'un nouveau centre de fabrication additive et du même coup l'expansion de ses capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) à partir de son site de Monroe (Caroline du Nord).



Il rejoint ainsi ces autres sites particulièrement orientés vers la production de pièces produites en impression 3D pour la maintenance et qui sont implantés dans l'Iowa, le Minnesota et Singapour, sans oublier ses centres de recherche sur la fabrication additive dans le Connecticut et en Pologne.



La nouvelle capacité de production de Monroe comprend deux imprimantes 3D avec des plans pour en ajouter d'autres à l'avenir. Ce site MRO avait été inauguré en 2004 et intervient sur plus de 6 500 références de pièces pour les avions commerciaux et militaires.



Pour rappel, Collins Aerospace dispose d'un réseau de soutien mondial formé par 75 sites MRO.