Collins Aerospace lance la classe affaires Aurora pour les monocouloirs long-courriers

#AIX2023 Collins Aerospace (Raytheon Technologies) a profité du salon Aircraft Interiors à Hambourg pour dévoiler « Aurora », une nouvelle proposition de suites privatives full flat de classe affaires particulièrement compacte pour les monocouloirs qui opéreront sur des vols particulièrement longs (A321LR/XLR, 737 MAX).



Aurora est directement le fruit des synergies générées par différentes activités de Collins Aerospace, que ce soit au niveau des sièges ou des monuments. « La conception, l'ingénierie et l'intégration intelligentes offrent des niveaux supérieurs d'intimité, d'espace de vie et d'options personnalisables sans affecter la densité de la cabine » a annoncé Cynthia Muklevicz, vice-présidente du développement commercial chez Collins Aerospace.



La solution Aurora peut s'intégrer aux meubles de cabine existants, mais l'équipementier américain propose aussi une entrée particulièrement travaillée pour réduire l'espace occupé en cabine, à l'instar des rangements pour trolleys qui adoptent une configuration en épis, comme pour les sièges.



Cette configuration permet de gagner l'équivalent de jusqu'à deux rangées de sièges de classe économique par rapport à l'utilisation d'un meuble de rangement traditionnel. Aurora maximise ainsi la densité de la cabine tout en augmentant les zones de travail et de stockage de l'équipage.



La nouvelle classe affaires est proposée avec une multitude de fonctionnalités en option (garniture, finitions, portes privatives...).



