Collins Aerospace lance de nouvelles capacités MRO pour son hélice composite 568F afin de mieux servir les flottes d'ATR en Asie-Pacifique

Le groupe Collins Aerospace annonce qu'il va lancer de nouvelles capacités MRO pour son hélice 568F à partir de son site de Selangor, près de Kuala Lumpur (Malaisie).



Les opérateurs d'ATR (série -500 et -600) de la région IATA III (Asie-Pacifique) vont ainsi disposer d'un pool local de pièces révisables. Ses nouveaux services seront progressivement mis en place à partir de cette année.



Collins Aerospace précise que le programme d'échanges de pièces sera initialement soutenu par des opérations locales pour évaluer la conservation et l'état du matériel, les réparations et les inspections majeures étant prises en charge par les centres MRO existants de Collins en Europe.



« Au cours de la prochaine décennie, la flotte ATR est sur le point de connaître une croissance significative dans la région Asie-Pacifique et nous serons là pour répondre à l'augmentation de la demande », a déclaré Nicolas Lérisson, directeur du marché secondaire, Propeller Systems pour Collins Aerospace. « Ces nouveaux services MRO locaux apporteront des échanges plus rapides et des coûts de transport réduits à nos compagnies aériennes clientes, ce qui favorisera en fin de compte des opérations plus efficaces » a-t-il ajouté.



Pour rappel, les hélices en composite à six pales 568F de Collins Aerospace sont produites par sa filiale Ratier-Figeac en France. Elles équipent plus de 900 ATR 42/72 opérant dans plus d'une centaine de pays. L'équipementier français de la branche Propeller Systems de Collins Aerospace dispose par ailleurs d'un centre MRO majeur pour ses hélices sur son site de Figeac.



