Collins Aerospace étend un accord de support avionique avec China Southern

Alors que le transport aérien chinois prépare son redécollage à l'international, Collins Aerospace (groupe Raytheon Technologies) vient d'étendre un accord de support avionique avec China Southern pour sa flotte de Boeing 787.



Le contrat s'appuie sur un précédent accord à l'heure de vol Dispatch, avec la fourniture des pièces de rechange critiques sur site, l'accès à des pools d'actifs au niveau mondial, des réparations avec la qualité OEM et une assistance technique.



« Cette prolongation démontre la confiance de China Southern envers Collins Aerospace et notre réseau mondial de centres de services pour continuer à fournir notre expertise technique », a déclaré Lisa Steffen, vice-présidente des services et de l'assistance chez Collins Aerospace.



China Southern Airlines opère actuellement avec une flotte de 27 Dreamliner : 10 787-8 et 17 787-9. La compagnie chinoise attend encore trois 787-9 qui devaient aussi être couverts par ce contrat.



Pour rappel, Collins Aerospace et China Southern Airlines avaient aussi prolongé de 15 ans un contrat de soutien équipements sur site (OSS - On-Site Support) en novembre dernier pour de multiples plateformes dont le Boeing 787, la famille Airbus A320neo et l'ARJ21 de COMAC.



(Photo © China Southern Airlines)