Collins Aerospace et Pratt & Whitney intègrent A4E

A4E (Airlines for Europe) annonce que Collins Aerospace et Pratt & Whitney comptent désormais parmi ses membres associés premium.



L'association souligne que leur empreinte européenne est importante, les deux entités du groupe Raytheon employant plus de 20 000 personnes dans quatorze pays.



« Cela renforce encore la voix de l'aviation à Bruxelles et dans les États membres de l'UE. Combiné à nos seize compagnies aériennes membres, quatre membres avionneurs et quatre membres associés, [l'intégration de Collins Aerospace et Pratt & Whitney, ndlr] améliore encore les connaissances et l'expertise d'A4E dans son plaidoyer pour une industrie aéronautique européenne forte et durable », a commenté Thomas Reynaert, le directeur d'A4E.