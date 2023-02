Collins Aerospace enregistre une nouvelle commande d'hélices NP2000

Collins Aerospace (groupe Raytheon Technologies) vient de remporter un nouveau contrat de 135 millions de dollars pour ses hélices NP2000.



La commande émane de l'US Air Force Life Cycle Management Center et vise à poursuivre la modernisation de la flotte de C130H Hercules de l'armée de l'air américaine.



L'hélice NP2000 est équipée de huit pales en composites et d'un système numérique de commande électronique (EPCS).



Les pales peuvent être retirées individuellement sans qu'il soit nécessaire de retirer l'ensemble du propulseur, facilitant ainsi les opérations de maintenance. Ces nouvelles hélices améliorent aussi les performances au décollage et permettent de réduire le bruit.



Les hélices NP2000 équipent aussi les E-2D et C-2A de Northop Grumman et vont aussi être installées sur des P-3 Orion.



(Photo © Collins Aerospace)