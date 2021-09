Collins Aerospace acquiert Flight Aware

Collins Aerospace a annoncé la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition de Flight Aware.



La finalisation de l'accord est dépendante de l'approbation des autorités. Lorsqu'elle aura été obtenue, Flight Aware intégrera la division Avionics et le portefeuille de services de gestion de l'information.



Flight Aware propose un suivi en temps réel des avions en vol, une technologie prédictive, des outils d'analyse et de prise de décision.



« La connectivité mondiale façonne et influence désormais chaque segment de l'aviation. FlightAware est le leader reconnu en matière de collecte de données, d'analyse et d'expérience client, ce qui aidera Collins à libérer toute la puissance de l'écosystème connecté pour nos clients », commente Dave Nieuwsma, responsable de la division Avionics chez Collins Aerospace, en ajoutant que la société américaine se dote ainsi de nouvelles capacités et opportunités d'innovations qui pourront également profiter à toutes ses autres activités.