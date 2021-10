Cobham Aviation Services Australia étend sa flotte d'Embraer 190

TrueNoord a annoncé avoir placé un Embraer 190 chez Cobham Aviation Services Australia dans le cadre d'un contrat de location-exploitation de six ans. Cet avion de 14 ans (MSN 1900087) était précédemment exploité par la compagnie aérienne taïwanaise Mandarin Airlines.



Le financement de l'avion est assuré par une ligne de crédit entrepôt renouvelable de TrueNoord souscrite par Citibank, Société Générale et Royal Bank of Canada.



Avec cette acquisition, Cobham dispose désormais de trois appareils du type, en plus de cinq Dash 8-400 et sept BAe 146/Avro RJ - dont il est un opérateur historique depuis de lancement de ses opérations en 1990.



Basée à Adélaïde et employant plus de 800 personnes dans toute l'Australie, Cobham propose des services d'affrètement et de transport de passagers et de fret vers des sites éloignés en appuie aux projets miniers, pétroliers et gaziers à travers le pays.