Cobham Aerospace Communications investit sur son site de Troyes

Cobham Aerospace Communications annonce un investissement dans une nouvelle ligne d'assemblage de composants électroniques sur son site de Troyes.



Celui-ci devrait être mis en place dans les douze prochains mois.



L'industriel s'engage ainsi pour préserver le niveau d'excellence du site et sa maîtrise technologique dans la fabrication de calculateurs audio et radio pour le marché aéronautique.



Il souligne que cette mesure est d'autant plus importante dans le contexte actuel de tension sur le marché des semi-conducteurs.



(Photo © Cobham Aerospace Communications)