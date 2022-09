CMA CGM Air Cargo nomme Benoît Schäfer directeur des Opérations

Benoît Schäfer a été nommé directeur des Opérations et cadre responsable de CMA CGM Air Cargo. Il prend ses fonctions le 19 septembre.



Diplômé de l'École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) en tant qu'Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, Benoît Schäfer apporte une expérience de trente ans dans le transport aérien à la société française.



Avant d'intégrer CMA CGM Air Cargo, il a travaillé pour Air Austral, notamment en tant que directeur général adjoint des opérations aériennes, de l'exploitation, et de la maintenance.



La compagnie cargo rappelle qu'elle a été lancée en 2021 et qu'elle a obtenu son certificat de transporteur aérien de la DGAC le 1er juin dernier.



(Photo © CMA CGM Air Cargo)