Clément Beaune, nouveau ministre français des Transports

C'était clairement une grande absence du précédent gouvernement d'Élisabeth Borne suite au départ de Jean-Baptiste Djebbari au mois de mai, mais tout rentre finalement dans l'ordre.



Clément Beaune, ancien conseiller spécial d'Emmanuel Macron sur les questions européennes et secrétaire d'État aux Affaires européennes entre 2020 et 2022, vient d'être nommé ministre délégué aux Transports auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Il était précédemment ministre délégué chargé de l'Europe depuis mai dernier.



Clément Beaune récupère ainsi une partie des fonctions d'Amélie de Montchalin qui quitte le gouvernement et qui est remplacée par Christophe Béchu, précédemment ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, en charge des Collectivités territoriales.



Clément Beaune est diplômé du Collège d'Europe de Bruges et de l'ENA (promotion Willy Brandt). Il a 39 ans.



