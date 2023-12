Christopher T. Calio va devenir directeur général de RTX

Le conseil d'administration du groupe RTX a élu Christopher T. Calio au poste de directeur général. Il prendra ses nouvelles fonctions le 2 mai 2024.



Il succède à Gregory J. Hayes, qui restera au sein du groupe américain en tant que président exécutif.



Christopher Calio est actuellement directeur des Opérations de RTX et supervise les trois unités commerciales de l'entreprise, ainsi que les fonctions liées à la technologie, à l'ingénierie, aux services d'entreprise, au numérique, aux opérations, à la qualité, à la chaîne d'approvisionnement et à l'environnement, à la santé et à la sécurité. Ayant rejoint le groupe en 2005, il a notamment été président de Pratt & Whitney.



(Photo © RTX)