ATR annonce la nomination de Christopher Jones en tant que responsable de la région Amériques. Il a pris ses fonctions le 1er juillet. A compter du 1er août, il sera directeur général et président d'ATR Amériques. Christopher Jones est arrivé aux Etats-Unis en 1990, alors qu'il était commercial chez BAE Systems. Au cours de ses 30 ans de carrière dans la vente d'avions, il a notamment été vice-président des Ventes chez Bombardier et a réussi des campagnes de vente pour le CSeries auprès de JetBlue et Breeze. Il a surtout travaillé plus de vingt ans pour Airbus, dans des postes en contact avec les clients, le dernier ayant été senior vice-president Clients pour l'Amérique du Nord. Il était dernièrement directeur commercial d'Aero Design Labs, une société texane qui conçoit des kits de réduction de traînée.



(Photo © ATR)