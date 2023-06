Christine Ourmières-Widener va remplacer Marc Rochet à la tête du groupe Dubreuil Aéro

C'est une transformation de taille qui va s'opérer à la direction du groupe Dubreuil Aéro (GDA). Marc Rochet, son directeur général, va laisser la place à Christine Ourmières-Widener. Elle deviendra directrice du pôle aérien du groupe Dubreuil et PDG des quatre compagnies aériennes (Air Caraïbes, Air Caraïbes Atlantique, French bee et Hi line Cargo) à compter du 31 octobre.



Cette nomination fait suite à la décision de Jean-Paul Dubreuil de passer la main à son fils Paul-Henri en tant que président de GDA à partir du 1er juillet. Un projet mûri de longue date mais dont la mise en oeuvre a été retardée par la crise.



Ce faisant, le groupe Dubreuil a décidé de modifier la direction des quatre entreprises du pôle aérien et de créer un nouveau binôme, avec Christine Ourmières-Widerer.



Marc Rochet accompagnera la transition, avant de devenir l'un des administrateurs de GDA.



« Quel parcours en vingt ans, fait de passion et de réussites grâce à tous nos personnels que je remercie, grâce à Jean-Paul Dubreuil, à sa famille ! Cela a été pour moi un honneur de participer aux nombreux challenges qui ont été les nôtres, et sont ceux du transport aérien. J'avais coutume de dire : le changement c'est tout le temps ! Est donc venu celui d'une nouvelle équipe. Christine saura porter encore plus haut nos ambitions, pour la satisfaction de nos clients et pour mieux servir en particulier nos destinations de l'Outre-mer. Je lui souhaite le plus grand succès », a-t-il commenté.



(Photo © Airbus)