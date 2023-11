Christine Ourmières-Widener endosse son rôle de PDG d'Air Caraïbes

Depuis le 1er novembre, Christine Ourmières-Widener est PDG d'Air Caraïbes et présidente d'Air Caraïbes Atlantique, de French bee et de Hi Line Cargo.



Son arrivée avait été annoncée au mois de juin dernier, en même temps que l'évolution de la gouvernance du pôle aérien du groupe Dubreuil. Depuis lors, elle a vécu une phase de transition de quatre mois aux côtés de Marc Rochet.



« Je suis honorée de prendre le relais de Marc Rochet en tant que présidente des entreprises du pôle aérien du groupe Dubreuil. Son bilan de plus de vingt ans est impressionnant. Sous son mandat, le pôle aérien du Groupe a pris un magnifique envol. La nouvelle gouvernance a de nombreux projets et une vision moderne et dynamique », a déclaré l'ancienne présidente de CityJet puis de TAP Air Portugal.



Marc Rochet demeure administrateur du groupe Dubreuil Aéro et des compagnies.



(Photo © Air Caraïbes)