Chine : La compagnie Gengis Khan Airlines a été liquidée

Un tribunal de Pékin a approuvé la mise en liquidation de Gengis Khan Airlines, à la suite d'une plainte introduire par l'un des créanciers, Guosen Securities, une société de services financiers. Dans la foulée, un administrateur provisoire a été nommé et une réunion des créanciers fixée au 22 décembre prochain.



Basée à Hohhot en Mongolie intérieure, la compagnie avait démarré ses opérations en juillet 2019, avec pour ambition de relier cette région relativement éloignée et sous-développée, au reste de la Chine.



Selon le site d'informations financières chinois Caixin, sa dette totaliserait plus de cinq milliards de yuans (701 millions de dollars).



À son lancement, Gengis Khan Airlines était devenu le deuxième opérateur de l'ARJ21 de COMAC, après Chengdu Airlines. Elle alignait cinq ARJ21 sur les 25 appareils commandés. Elle était détenue par l'entreprise publique Inner Mongolia Communications Investment Group.



(Photo © Gengis Khan Airlines)