Chine : COHC ajoute trois moteurs Pratt & Whitney Canada à ses capacités de support

L'opérateur chinois CITIC Offshore Helicopter (COHC), basé à Shenzhen, va enrichir sa gamme de services de maintenance dédiée aux turbines Pratt & Whitney Canada en proposant l'entretien en piste et le soutien d'une équipe de réparation mobile pour les turbines PW206B2 et PW206B3 équipant les hélicoptères H135B2/B3 d'Airbus ainsi que pour le PW206C pour l'AW109 de Leonardo.



COHC a intégré le réseau des centres de maintenance désignés (DMF) de Pratt & Whitney Canada en 2018 pour fournir des services d'entretien des moteurs PT6C-67C équipant des hélicoptères AW109 de Leonardo.



La société chinoise assure en particulier des opérations tournées vers le marché Oil & Gas et des missions de sauvetage en mer.



(Photo © CITIC Offshore Helicopter)