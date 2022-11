Chine : Boeing affine ses prévisions pour la demande d'avions commerciaux

Boeing prédit que la Chine aura besoin de 8 485 nouveaux avions commerciaux au cours des deux prochaines décennies pour une valeur de 1 500 milliards de dollars, contre environ 3900 appareils actuellement en service.



À cette échéance, l'Empire du Milieu s'accaparera ainsi d'un cinquième des livraisons mondiales d'avions prévues. Dans son China Current Market Outlook, l'avionneur américain souligne que c'est le segment fret qui connaîtra la plus forte croissance sur la période, la flotte cargo des compagnies chinoises devant quadruplé en nombre pour atteindre plus de 800 appareils d'ici 2041.



Quant au trafic commercial de passagers, il est prévu une augmentation de 4,9% par an, avec 1 570 nouveaux gros-porteurs et 6 370 monocouloirs pour soutenir la croissance des liaisons nationales et internationales des opérateurs chinois.



(Photo © Boeing)