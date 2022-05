China Southern va équiper 48 de ses monocouloirs Airbus de Sharklets

China Southern Airlines, la plus importante compagnie aérienne chinoise en nombre de passagers transportés, a signé un contrat avec Airbus pour équiper 48 de ses monocouloirs de la famille A320 avec des Sharklets. La modification des dispositifs d'extrémité de voilure de ces appareils leur permettra de réduire de jusqu'à 4,5% leur consommation en carburant sur les trajets les plus longs.



Le contrat concerne des A320 et A321 et la première modification est programmée ce mois. Le chantier devrait être achevé avant la fin de l'année, avec un temps de réalisation cible de 21 heures par avion.



Pour rappel, le remplacement des extrémités de voilures des appareils n'est possible que pour des avions ayant un MSN supérieur à 5514 (problèmes de renforts structuraux au niveau de la voilure).



Airbus Services propose aussi un certain nombre d'autres modifications pour aider les opérateurs à réduire leur consommation, que ce soit par des modifications logicielles ou par l'intégration de nouveaux systèmes, à l'instar des solutions SETWA (Single Engine Taxi Without APU) et DPO (Descent Profile Optimisation). Ces solutions peuvent être amorties en seulement 6 mois avec des économies de carburant pouvant atteindre 220 tonnes par an et par avion.



L'avionneur européen précise que l'ajout de Sharklets, associé aux solutions DPO et SETWA, peuvent ainsi réduire de jusqu'à 6% la facture carburant des compagnies aériennes.



(Photo © China Southern)