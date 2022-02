China Southern, compagnie de lancement de l'Airbus A319neo

China Southern Airlines a pris livraison de deux Airbus A319neo (MSN 10239 et 10288) le 19 février, devenant de fait la compagnie de lancement de la variante la moins capacitaire de la famille A320neo.



Ces deux appareils sont motorisés par des LEAP-1A de CFM International, la coentreprise formée à 50/50 par GE et Safran Aircraft Engines.



Ces A319neo sont configurés avec une cabine de 136 sièges dont 4 en classe affaires. Leur mise en service est prévue au mois de juillet.



Compte tenu de leurs performances opérationnelles, les A319neo seront principalement déployés vers des aéroports situés à haute altitude. Dans la foulée, le transporteur chinois a également réceptionné deux nouveaux A321neo.



Fin janvier, Airbus totalisait 70 A319neo commandés (dont 31 destinés à la compagnie low cost américaine Spirit Airlines, 30 pour des clients non révélés, et deux pour Air Côte d'Ivoire).



Pour rappel, le marché de l'A319neo est désormais principalement servi par l'A220-300 d'Airbus, suite à l'acquisition de l'ancien programme CSeries à Bombardier.



(Photo © China Southern Airlines)