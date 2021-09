China Eastern veut s'attaquer frontalement à HNA en créant une division à Hainan

China Eastern a des plans ambitieux pour l'île de Hainan, réfléchissant à y positionner jusqu'a une cinquantaine d'appareils. La compagnie shanghaienne vient ainsi de créer une nouvelle division à Sanya, China Eastern Airlines Hainan.



Cette nouvelle compagnie entend ainsi développer le réseau de China Eastern « vers le sud » et « étendre son réseau depuis Hainan à l'ensemble du pays et du monde ». Elle fournira ainsi des services de connectivité entre l'île de Hainan et la Chine continentale ainsi que d'autres destinations sur le réseau China Eastern Airlines.



China Eastern Airlines Hainan va bien sûr aussi relier Haikou, la capitale de la province insulaire, à son futur hub de Sanya, venant ainsi s'attaquer au modèle économique de Hainan Airlines, la principale compagnie aérienne du groupe HNA, aujourd'hui en situation de faillite.



(Photo © China Eastern Airlines)